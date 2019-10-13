Алиев и Пашинян два часа обсуждали Карабах. Детали не раскрываются

«Что обсуждалось по вопросу Карабах а в рамках саммита глав стран-членов СНГ в Ашхабаде? Формат был интересным, разговор состоялся во время обеда, длился около 2 часов, и нет никаких подробностей». С таким вопросом к пресс-секретарю премьер-министра Армении Владимиру Карапетяну обратился корреспондент армянской газеты «Грапарак».

«А почему должны публиковаться подробности, главы двух государств говорят о Карабахе: хотите знать все подробности? То, что нужно было, уже опубликовано», - ответил он

Журналист отметил, что было опубликовано всего лишь то, что разговор был, и больше ничего.

«20 лет Роберт Кочарян и Серж Саргсян вели переговоры, вы что больше этого слышали? Переговорный процесс предполагает соблюдение конфиденциальности», - заявил пресс-секретарь.

Владимир Карапетян также заявил, что не согласен с бытующим в экспертных кругах мнением, что в последнее время формат «тет-а-тет» начал заменять формат Минской группы ОБСЕ.