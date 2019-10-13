Глава МИД Катара о военной операции в Сирии: Нужно понять Турцию

Операция Турции на северо-востоке Сирии не является попыткой захватить сирийские территории, она направлена против курдских боевиков, совершавших преступления, заявил на Глобальном саммите по безопасности министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдуррахман аль-Тани, сообщает РИА Новости.

"Операция Турции на северо-востоке Сирии не является попыткой захватить сирийские территории, она направлена против курдских боевиков, совершавших преступления против Турции, чему есть доказательства", - отметил глава МИД Катара, подчеркнув, что "никто не преследует цель выдавить курдов из региона".

"Курды - наши друзья, в том числе в Ираке, в Эрбиле, премьер Курдского автономного региона Ирака Марсур Барзани является сильным лидером, они поддерживают хорошие отношения и с Турцией, но не надо закрывать глаза и игнорировать свидетельства о курдских преступниках, которые совершили преступления против Турции. Нужно также попытаться понять Турцию, а не только курдов", - отметил аль-Тани.