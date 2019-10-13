В Баку и двух районах Азербайджана ограничат подачу газа

Сегодня до 18:00 в районном центре и ряде населенных пунктов Билясувара будут перебои в газоснабжении, говорится в сообщении ПО "Азеригаз".

Согласно информации, перебои связаны с работами по наладке, замене газового оборудования и устранению утечек газа на линии среднего давления.

До указаннорго времени в ряд сел и в один поселок Геранбойского района также будет приостановлена подача газа в связи с подключением новой газовой линии.

В Баку в поселках Ени Сураханы и Бюльбюля Сураханского района газ будет подаваться с ограничениями в связи с устранением выявленных утечек.