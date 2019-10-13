«К сожалению, пока уровень экономического развития наших стран различается, но и тут есть зримые подвижки. Самой передовой в тюркском мире является Турция, затем идут Азербайджан и Казахстан, у которых примерно равный ВВП на душу населения - 7-10 тысяч долларов. Теперь вот и Узбекистан все больше либерализирует свою экономику и открывается для рынков других государств. У Узбекистана огромный экономический потенциал, и эта страна еще даст о себе знать миру. Такая же перспектива у Кыргызстана, который, кстати, в индексе сложности экономики занимает 52-е место в мире (индекс сложности экономики - ECI отражает, насколько сложна совокупность производимой страной продукции- ред.)», - отмечает Ж.Айгазин.

Перспективу для развития и сотрудничества тюркских стран эксперт видит в интеграции в любых возможных экономических сферах. Так, если сейчас Анкара, Баку, Астана участвуют в крупных транспортных и энергетических проектах, то в будущем, на фоне падения цен на нефть, которые в ближайшие 10-15 лет будут только снижаться, становится актуальным сотрудничество в обрабатывающей промышленности, производстве текстиля, халяльной продукции и др.

«Если обратить внимание, то выяснится, что все ныне действующие экономические союзы тоже были сформированы из стран с разными уровнями экономического развития. Мы можем начать с малого, скажем, с логистики и перейти к более глубоким интеграционным проектам. Также можно объединить силы в науке, гуманитарной сфере, создать совместные инвестиционные программы. Весь вопрос состоит в искренности желания наших государств расширять межтюркский диалог, а вместе с ним и экономическую сферу партнерства», - предлагает Ж.Айгазин.

Отметим, что в рамках VII саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств главы делегаций Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, принимающей участие в качестве страны-наблюдателя Венгрии, а также Туркменистана обсуждают вопросы, направленные на укрепление и расширение многопланового сотрудничества в рамках Тюркского совета.