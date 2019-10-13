На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о выводе американского военного контингента из Сирии появилась информация, что Вашингтон передает России контроль над сирийским Манбиджем на севере провинции Алеппо. С таким утверждением выступил журнал Newsweek, ссылаясь на заявление высокопоставленного источника в Пентагоне.

Источник утверждает, что американские военные выводят свои силы из города, при этом они всячески способствуют тому, чтобы в городе закрепились российские военные. По его словам, это нужно для того, чтобы турецкая армия и силы Свободной сирийской армии не разгромили курдов из СДС, контролирующих Манбидж.

Американские военные, которые больше времени провели в данном районе, помогали российским войскам быстро пройти через ранее небезопасные зоны.