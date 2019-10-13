Террористы готовили теракты в Иране

В иранской провинции Хузестан задержаны две террористические группировки, планировавшие осуществить подрывные действия во время марша в честь Арбаина. Об этом заявил министр разведки Ирана Сейед Махмуд Алави, сообщает иранское информагентство Mehr.

По словам министра, у боевиков изъято более 50 единиц оружия разного вида. Он отметил, что в ходе следственных действий будут найдены виновные, а также все их сообщники, при этом выразив надежду на то, что церемония пройдет без происшествий и в полной безопасности.

Арбаин — крупнейшее религиозное мусульманское событие, проходящее на 40-й день после гибели имама Хусейна. В 2019 году Арбаин отмечается 19 октября.