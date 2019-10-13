Топ-менеджер Kapital Bank Фарид Хидаятзаде: «Наша главная цель – стать близким другом предпринимателей»

В последние годы в стране уделяется большое внимание развитию малого и среднего бизнеса. Банки внедряют определенные новшества для более удобного финансирования предпринимателей, предлагают дистанционные банковские услуги в режиме онлайн. Не отстает от этой тенденции и первый банк страны – Kapital Bank, оказывающий поддержку предпринимателям широким спектром банковских услуг и продуктов. Мы побеседовали с директором по корпоративным продажам Kapital Bank Фаридом Хидаятзаде, чтобы узнать о новшествах банка.

- Г-н Хидаятзаде, в последнее время в стране уделяется большое внимание развитию малого и среднего предпринимательства. Свой вклад в эту сферу вносит и Kapital Bank. Однако почему предприниматели должны выбирать именно Kapital Bank?

- Недавно Kapital Bank запустил проект «İşinizin bir parçasıyıq» («Мы часть вашей работы») для малых и средних предпринимателей и продолжает реализацию проекта на полной скорости. Основная цель проекта – предоставить предпринимателям новинки банка, более современные, нетрадиционные услуги. Наши клиенты уже используют ряд новых сервисов в полном объеме, и в ближайшем будущем еще несколько новых продуктов также будут предоставлены в пользование предпринимателям. Малые и средние предприниматели могут обратиться в Kapital Bank за новыми для банковского рынка Азербайджана тарифными пакетами, бизнес-овердрафтом (при отсутствии на счете достаточных средств, возможность уходить в «минус» по счету в пределах определенного лимита) и смарт-кассами. При создании этих продуктов мы учитывали потребности и интересы наших клиентов. Мы сделали все, чтобы предприниматели могли оптимально управлять своими банковскими расходами и удовлетворять краткосрочные финансовые потребности.

- Каковы преимущества услуг, которые вы перечислили?

- Тарифные пакеты – это удобный способ управления расходами. Предприниматели могут оптимально контролировать затраты на свои банковские операции. Предприниматель, использующий любой из видов тарифных пакетов, не только заранее определяет сумму расходов в зависимости от объема выполняемых банковских операций, но и сам может выбрать подходящий тарифный пакет. В зависимости от объёма и разнообразия видов операций в настоящее время Kapital Bank предлагает предпринимателям тарифные пакеты «Təməl», «Uğur», «İnkişaf» и «Zirvə». Если предприниматели, совершающие внутренние переводы, в соответствии с объемом своих операций могут использовать пакеты «Təməl» и «Uğur», то те, кто использует переводы за границу, могут воспользоваться пакетами «İnkişaf» и «Zirvə». Предприниматели, использующие тарифные пакеты, получают возможность экономии до 75% затрат по сравнению со стандартными банковскими тарифами, а также могут бесплатно воспользоваться множеством банковских операций и продуктов.

В этом году для удовлетворения краткосрочных финансовых потребностей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей был представлен новый продукт – бизнес-овердрафт. Предприниматели могут использовать до 30% своих банковских оборотов в качестве овердрафта, быстро и гибко осуществлять финансирование краткосрочных операционных расходов и других текущих обязательств. Отмечу, что продукт овердрафт предлагается без залога.

Как я уже упоминал ранее, Kapital Bank также предоставил предпринимателям смарт-кассы. Кассы нового поколения сочетают в себе возможности кассового аппарата, ПОС-терминала, системы складского учета, принтера и ряд других функций. Кассы нового поколения поддерживают бесконтактные платежи через смартфоны без использования банковской карты, возможность подписи клиента на сенсорном экране и отображение этой подписи на чеке, возможность сканирования штрих-кодов и QR-кодов, а также множество других особенностей. Кроме того, смарт-кассы позволяют клиентам мгновенно получать кешбэк, мили, проводить операции по бонусным «Сердечкам» через приложение BirBank, а также осуществлять платежи в рассрочку (таксит). Напомню, что на сегодняшний день более 400 000 клиентов используют платежную карту BirKart, что, в свою очередь, делает их потенциальными пользователями смарт-касс. Одна из возможностей смарт-касс заключается в том, что в будущем в результате их интеграции с информационной системой Министерства налогов, появится возможность в режиме реального времени получать кешбэк 15% от безналичных платежей и 10% от платежей наличными. Еще одним важным преимуществом этих устройств является возможность подключиться к системе «Клиент Банк» и дистанционно управлять и отслеживать устройства в режиме онлайн. Банк также может загрузить на устройство те функции, которые пожелает предприниматель.

- Что получают предприниматели, использующие систему «Клиент Банк»?

- В настоящее время Kapital Bank стимулирует подключение предпринимателей к интернет банковской системе – «Клиент Банк» с целью использования ими банковских услуг, не приходя в филиалы и отделения банка. Через «Клиент Банк» предприниматели получают возможность контролировать свои счета, осуществлять переводы и ряд других операций без перерыва 7 дней в неделю, 24 часов в день. Заказ новых зарплатных карт и операции по переводу за пределы страны также можно осуществлять через систему «Клиент Банк». Отмечу, что одной из основных особенностей «Клиент Банк» является возможность проведения большей части операций моментальным подтверждением. Совсем недавно также была предоставлена возможность подключиться онлайн к платежам Государственного платежного портала и зарплатному проекту.

- Куда должны обратиться предприниматели, желающие сотрудничать с Kapital Bank?

- Конечно же, предприниматели, желающие работать с нами, могут обратиться в любой из филиалов банка. Кроме того, при филиалах Гянджлик, Хатаи, Сабаил, Насими, 28 Май действуют бизнес-центры МСП. Отмечу, что в торговом центре Бина, где сосредоточено большое количество предпринимателей, начал функционировать наш новый филиал. В ближайшие дни в торговом центре Садарак также состоится открытие нового филиала. Основная цель открытия этих филиалов – предоставить предпринимателям услуги в едином центре – принципом «одного окна». В настоящее время, наряду с внедрением банковских услуг, проводятся мероприятия по просвещению предпринимателей, в том числе и юридическая консультация по законодательству.

- Какие новшества ждут предпринимателей в будущем?

- В ближайшее время планируется запустить мобильное приложение для предпринимателей. Новое приложение позволит предпринимателям выполнять и отслеживать транзакции с помощью своих смартфонов.

Среди новшеств, которые планируется внедрить, могу отметить создание новой бизнес-карты, а также создание возможности ведения онлайн-учета. Словом, наша главная цель – стать близким другом и советником предпринимателей.