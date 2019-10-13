В турецком парламенте осудили санкции США

Санкции США по отношению к Турции из-за ее операции "Источник мира" в Сирии неприемлемы и не соответствуют союзническим отношениям между двумя странами, заявил РИА Новости независимый депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз.

"США, будучи нашими союзниками, не поддерживают Турцию в ее борьбе с террористическими угрозами, наоборот, берут под свою защиту Рабочую партию Курдистана. Это неприемлемый подход. Конечно, санкции могут нанести ущерб нашей стране, но сам факт, что США так себя ведут по отношению к своему союзнику, это очень печально", - сказал Йылмаз.

Он также прокомментировал ход турецкой операции в Сирии: "Мне сложно прогнозировать, войдет ли турецкая армия в Манбидж и Кобани, я не могу знать планы наших военных. На эти расчеты влияет ситуация на месте событий, международная обстановка, и решение будет приниматься в зависимости от этих и других факторов. Мы не хотим, чтобы в нашем регионе царили террористы, поэтому думаю, что мировое сообщество должно подходить с пониманием к чувствительности Турции к этой теме".