Ученицу похитили с остановки, Гамид не смирился учителя линчуют
В Гардабани, где компактно проживают азербайджанцы, в селе Калинино молодого педагога, выступившего против насильственных похищений девушек, заставили извиниться, сообщают грузинские СМИ.
Как говорилось в репортаже грузинского телевидения, педагог Гамид Садых написал статус в Facebook, в котором рассказал о том, что в селе Тязякенд девушку, поступившую в вуз, украли прямо с автобусной остановки.
«Одну из моих бывших учениц насильно похитили. Сегодня она впервые приехала в университет на занятия, но ее похитили прямо с автобусной остановки. Вот такие сволочи и подонки составляют наше общество. А сейчас аксакалы начнут мирить семьи», - написал учитель.
После этого на молодого человека начали оказывать давление, и толпа вывела его в центр села. Там сельская молодежь стала угрожать педагогу избиением, но им не позволили это сделать.
Затем мужчины вынудили молодого педагога извиниться перед ними, сняли все на видео и распространили ролик в соцсетях.
После этого граждане поднялись на защиту молодого педагога, и началась кампания против насильственного похищения девушек. Молодежь стала писать посты в соцсетях, сопровождая их хештегами #ЯГамид, #Нетрожьпедагога.
Сам Гамид Садых опубликовал еще один пост, в котором написал, что он выступил не против всего населения села, а против насилия и тех, кто оправдывает это насилие.