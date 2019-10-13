13:07

В Гардабани, где компактно проживают азербайджанцы, в селе Калинино молодого педагога, выступившего против насильственных похищений девушек, заставили извиниться, сообщают грузинские СМИ. Как говорилось в репортаже грузинского телевидения, педагог Гамид Садых написал статус в Facebook, в котором рассказал о том, что в селе Тязякенд девушку, поступившую в вуз, украли прямо с автобусной остановки.

«Одну из моих бывших учениц насильно похитили. Сегодня она впервые приехала в университет на занятия, но ее похитили прямо с автобусной остановки. Вот такие сволочи и подонки составляют наше общество. А сейчас аксакалы начнут мирить семьи», - написал учитель. После этого на молодого человека начали оказывать давление, и толпа вывела его в центр села. Там сельская молодежь стала угрожать педагогу избиением, но им не позволили это сделать.