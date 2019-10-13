Синоптики рассказали о погоде на завтра
В среду, 16 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами слабый туман. Юго-западный ветер вечером сменится северным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Ночью температура воздуха на Апшероне составит 15-18, днем 22-26 градусов тепла, в Баку ночью 15-17, днем 24-26 градусов тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 765 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, преобладание на Апшероне слабого ветра и комфортный температурный режим в дневные часы в основном благоприятно скажутся на самочувствии метеозависимых людей.
В районах Азербайджана также преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Скорость западного ветра временами усилится.
Ночью температура воздуха составит 11-16, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью ожидается 5-9, днем 15-20 градусов тепла.