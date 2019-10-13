Эрдоган: Анкара продолжит военные операции до победы

Турция вскоре создаст зону безопасности на севере Сирии от Манбиджа до границы с Ираком, чтобы переместить в нее миллион сирийских беженцев. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, выступая на 7-м саммите Совета сотрудничества тюркоязычных стран (Турецкий совет) в Баку.

Турция в ходе операции «Источник мира» в Сирии освободила от террористов территорию площадью в 1 тыс. кв. км, отметил турецкий лидер.

«Мы предприняли важные шаги, начав операции против террористов на северных границах нашего государства. Операция проводится, согласно плану, представленному Совбезу ООН», - сказал Эрдоган.

По его словам, Анкара продолжит «операции до тех пор, пока террористическая угроза не будет устранена». Кроме того, Эрдоган обратился к тюркоязычным странам с призывом проявить солидарность с Турцией в борьбе с терроризмом.