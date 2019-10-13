Эрдоган: «Мы сделаем все возможное для обеспечения территориальной целостности Азербайджана»

"Мы сделаем все возможное для обеспечения территориальной целостности Азербайджана". Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) в Баку.

"В результате оккупации Арменией исконных территорий Азербайджана - Нагорного Карабаха и прилегающих районов, более 1 миллиона человек живут жизнью беженцев и вынужденных переселенцев", - сказал президент Турции.