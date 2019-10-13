Трамп позвонил курду Шахину: «Я делаю все возможное»

Сенатор заявил, что после разговора с президентом Турции Р.Т.Эрдоганом Дональд Трамп позвонил «Шахину Джило». Сенатор заявил, что он был рядом с президентом в Овальном кабинете во время обоих телефонных разговоров.

Президент США Дональд Трамп позвонил одному из лидеров вооруженного крыла террористической Рабочей партии Курдистана в Сирии – YPG Фархаду Абди Шахину по кличке «Шахин Джило». Информацию об этом распространил авторитетный сенатор-республиканец Линдси Грэм, пишут турецкие СМИ.

«Президент США призвал остановить наступление турецкой армии на севере Сирии и прекратить огонь», - добавил сенатор.

По словам Линдси Грэма, Дональд Трамп в беседе представителем курдских боевиков передал ему ряд месседжей. Так, он сказал, что в ходе разговора с Эрдоганом заявил о том, что США решительно не поддерживают операцию Турции в Сирии, что эта операция увеличит нестабильность в регионе, и что она ставит под угрозу успехи, достигнутые в борьбе с ИГИЛ, а также то, что в конечном итоге она пойдет на пользу интересам Ирана.

Сенатор отметил, что Трамп заявил представителю ПКК, что делает все возможное, чтобы помешать операции Турции на севере Сирии. Трамп попросил «Шахина Джило» не выпускать на свободу боевиков ИГИЛ.

Отметим, что Фархад Абди Шахин занимает 9-е место в списке самых разыскиваемых террористов МВД Турции. За его поимку или уничтожение назначена награда в размере 4 миллиона лир. Впервые лицо, занимающее пост президента США, позвонило напрямую одному из лидеров ПКК.