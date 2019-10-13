Азербайджан потребовал от Украины расследовать убийство Джавида Гаджиева

В связи с убийством в Киеве гражданина Азербайджана Джавида Гаджиева в правоохранительные органы Украины направлена нота. Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Украине.

"Подозреваемый в совершении преступления Али Абдуллаев объявлен в международный розыск. Проводимые оперативно-розыскные работы и ход дела находятся под полным контролем посольства", - отметили в азербайджанском дипломатическом представительстве.