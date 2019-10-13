Путина в Абу-Даби встретили истребители и конный эскорт видео

Президент России Владимир Путин находится с государственным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах.

На подъезде к дворцу Каср аль-Ватан в Абу-Даби кортеж президента РФ сопровождали автомобили Mercedes с эмиратскими номерами и надписью "ДПС" на капотах. По территории президентского дворца Aurus российский лидер, отделившийся от кортежа, передвигался в окружении 12 конных всадников с флагами России и ОАЭ. Семь истребителей в этот момент пролетели над дворцом, раскрасив небо цветами российского флага, а пушки произвели 21 залп, передает ТАСС.

Также президентский кортеж встретил почетный караул и военный оркестр.

Выйдя из автомобиля, глава государства поприветствовал наследного принца и вместе с ним зашел во дворец, где они проследовали вдоль рядов из нескольких сотен местных жителей, поднявших флаги двух стран. 

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