Путина в Абу-Даби встретили истребители и конный эскорт видео
Президент России Владимир Путин находится с государственным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах.
На подъезде к дворцу Каср аль-Ватан в Абу-Даби кортеж президента РФ сопровождали автомобили Mercedes с эмиратскими номерами и надписью "ДПС" на капотах. По территории президентского дворца Aurus российский лидер, отделившийся от кортежа, передвигался в окружении 12 конных всадников с флагами России и ОАЭ. Семь истребителей в этот момент пролетели над дворцом, раскрасив небо цветами российского флага, а пушки произвели 21 залп, передает ТАСС.
Путина встречают в ОАЭ pic.twitter.com/SYAhqETdp5— RT на русском (@RT_russian) October 15, 2019
Также президентский кортеж встретил почетный караул и военный оркестр.
Выйдя из автомобиля, глава государства поприветствовал наследного принца и вместе с ним зашел во дворец, где они проследовали вдоль рядов из нескольких сотен местных жителей, поднявших флаги двух стран.