Следующий саммит Тюркского совета состоится в Турции
VIII саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) состоится в Турции.
Соответствующее предложение в рамках VII саммита совета в Баку внес президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
VIII саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) состоится в Турции.
Соответствующее предложение в рамках VII саммита совета в Баку внес президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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