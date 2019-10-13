Следующий саммит Тюркского совета состоится в Турции

VIII саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) состоится в Турции.

Соответствующее предложение в рамках VII саммита совета в Баку внес президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

222 просмотров