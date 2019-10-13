Суд над Кочаряном отложили из-за его болезни

Заседание суда по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна, которое должно было состояться сегодня, перенесено на 5 ноября из-за его отсутствия в связи с послеоперационной реабилитацией.

"В связи с отсутствием Кочаряна судебное заседание не может быть продолжено, оно переносится на 5 ноября на 13:00 ", - заявила в ходе разбирательства судья по делу Анна Данибекян, передает РИА Новости.

Как сообщил суду адвокат Кочаряна, его подзащитный проходит послеоперационное реабилитационное лечение и по оценке директора медицинского центра "Измирлян" профессора Армена Чарчяна, в ближайшие одну-две недели, в зависимости от реабилитационного лечения и его эффективности, участие Кочаряна в судебных заседаниях невозможно.