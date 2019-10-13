В Минске по запросу США задержали россиянку

По данным агентства, "Богачева была задержана в гостинице в Минске позавчера (13 октября) около 22:00. С ней были муж и маленький ребенок - ехали отдыхать".

В столице Беларуси Минске задержана россиянка Анна Богачева, находящаяся под санкциями США по делу о предполагаемом вмешательстве в американские выборы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Адвокат Богачевой утверждает, что девушку задержали по запросу США в рамках дела о вмешательстве, рассказал собеседник агентства. Он отметил, что Богачева связалась с диппредставительством РФ в Беларуси. Официального подтверждения информации о задержании россиянки пока нет.

Анна Богачева является сотрудницей петербургского "Агентства интернет-исследований", принадлежащего бизнесмену Евгению Пригожину. Это агентство более известно как "фабрика троллей". В феврале 2018 года власти США обвинили Богачеву во вмешательстве в президентские выборы 2016 года и включили ее в санкционный список. По данным США, она приезжала в страну под вымышленными предлогами для сбора информации.

По данным "Радио Свобода", ранее Богачева жила под фамилией Тригга и состояла в ультраправой организации "Русский образ". Она входила в группу поддержки основателя "Русского образа" Ильи Горячева, получившего пожизненный срок по делу БОРН.