Спикер: Санкции сделают Турцию сильной

Турция ни за что не откажется от военной операции в Сирии из-за санкций, введенных США, сказал журналистам спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафа Шентоп.

"Ни в коем случае... Турция не позволит создать коридор для террористических формирований прямо у границ", - приводит ТАСС слова спикера.

Шентоп добавил, что санкции, введенные США из-за военной операции в Сирии, не стали неожиданностью для Турции: "В этом нет ничего неожиданного, потому что уже обсуждалось в США. Они думают, что могут управлять международной политикой путем введения санкций, но они не правы. Санкции не путь достижения результатов в международной политике, исходя из мирового опыта".

Спикер турецкого парламента добавил, что в действительности санкции усиливают страны, на которые их налагают: "Турция не будет исключением".