Некоторые СМИ распространили недостоверную информацию о повышении цен на муку компании Karmen. В сообщении говорилось, что компания продает 50 кг мешок муки за 28 манатов.

Однако в компании сообщили, что это недостоверная информация. Компания Karmen продает мешок 50 кг муки за 23,30 маната.

Последний раз цены были снижены месяц назад. Компания всегда в своей деятельности выступает за доступные цены и высокое качество.

В международной лаборатории Женевы мука компании Karmen была признана одной из самых качественных в мире.

Компания также осуждает СМИ, которые распространяют непроверенную информацию.