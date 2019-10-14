Оппозиция посыпает голову пеплом — разрыв между европейски ориентированной коалицией и PiS составил почти 20 процентов. Нижняя палата парламента Польши — Сейма вновь полностью под контролем победителей. В то же время, PiS утратил большинство в верхней палате — Сенате.

Как мы сообщали, прошедшие в Польше выборы подтвердили тотальную поддержку правящей национально-консервативной партии «Право и Справедливость» (PiS). Народ страны продлил кредит доверия политической силе во главе с ее лидером Ярославом Качиньским. Впервые за 30 лет был установлен рекорд явки избирателей — почти 62 процента.

Польская выборная комиссия огласила расклад сил: 235 мандатов в нижней палате получает партия Качиньского, главный ее соперник на выборах, Гражданская коалиция — 134, Союз левых демократов — 49, народная партия левых — 30, националистическая Конфедерация — 11, немецкое меньшинство — 1. Чуть более 1 процента голосов (почти 208 тысяч бюллетеней) признано недействительными — всего лишь по причине неправильно поставленного «крестика».

Председатель партии PiS Ярослав Качиньский сразу после победы написал в twitter: «Если наша политика будет продолжена, я уверен, что поддержка нам еще больше вырастет». Его уверенность основана на точном расчете - социально ориентированной внутренней и взвешенно независимой внешней политике. Насчет потери позиций в Сенате Я.Качиньский выразил осторожное мнение — ему хотелось бы, чтобы Сенат стал местом, где война в политике была бы ограничена.

Оппозиция никак не может смириться с поражением. Комментаторы в Польше говорят почти в один голос, что PiS удалось навязать свой темп в предвыборной кампании и победить. Мне кажется, что одним из «гвоздей в крышку гроба» Гражданской коалиции (ГК) было оскорбительное заявление экс-президента Леха Валенсы по поводу смерти отца премьера Матеуша Моравецкого за несколько дней до голосования.

Нобелевский лауреат, который был все время на стороне ГК, публично поддерживал оппозицию Качиньскому, немедленно подвергся резкой критике не только со стороны противников, но и со стороны части сторонников, и вынужден был публично извиняться. Но это уже не помогло.

Ему тут же припомнили скандал с документами коммунистической службы безопасности, которые свидетельствовали, что он был завербован как агент с псевдонимом «Болек». В личном деле агента была и расшифровка псевдонима, и денежное вознаграждение за работу. При том, он в это самое время был одним из лидеров профсоюза «Солидарность» на Гданьской судоверфи.