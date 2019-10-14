Нефть дешевеет на новостях из Китая

Снижение цен на нефть эталонных марок в ходе торгов днем ускорилось на фоне данных о динамике инфляции и цен производителей в Китае, а также возврата неуверенности в прекращении торговой войны этой страны и США.

Фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подешевели на 1,75% — до $58,31 за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI — на 1,79%, до $52,63 за баррель, сообщает ПРАЙМ.

Трейдеры обращают внимание на статистику из Китая, где годовая инфляция ускорилась до 3% с 2,8% месяцем ранее, достигнув шестилетнего максимума. При этом цены производителей по итогам сентября в годовом выражении упали на 1,2%. Сентябрьские темпы падения также максимальны более чем за три года.