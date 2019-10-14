Азербайджанский велосипедист выиграл первый этап гонки в Малайзии

Первый этап получился удачным для нашей команды. Расстояние в 196 км быстрее всех преодолел азербайджанский велосипедист Эльчин Асадов. Он проехал дистанцию за 3 часа, 57 минут и 26 секунд и занял 1-е место.

Сегодня в Малайзии стартовала велогонка категории 2.1 Tour of Peninsular, в которой участвуют и азербайджанские велогонщики.

Сейчас желтая майка лидера у Эльчина. Помимо этого, он заработал 14 лицензионных баллов для попадания на Олимпиаду в Токио.

Стоит отметить, что соревнования, на которых можно завоевать лицензионные очки, будут проводиться до 22 октября. После этого 50 лучших стран, согласно рейтингу, получат право выступать в Токио-2020.

Возвращаясь же к соревнованию в Малайзии, скажем, что в десятке лучших на первом этапе был еще один наш велосипедист - Самир Джабраилов. Он занял 7-ю позицию. Также в Малайзии под руководством главного тренера Абульфаза Мамедова выступают Муса Микаилзаде, Микаил Сафарли и Махмуд Мамедов.