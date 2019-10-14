В жизни порой происходят вещи, в которые трудно поверить. Кто-то считает такое событие чудом, кто-то принимает как должное. Тем не менее, узнав о таком, я усомнился, пока не узнал детали. Итак — школьник из маленького латвийского поселка Кауната купил и подарил местной церкви… орган!

Кауната — маленький поселок в Резекненском краю на востоке Латвии. В гербе его — шесть листьев липы над голубым символом озера (их вокруг поселка аж 32!).

Каспарс Бачкурс, восьмиклассник местной средней школы учится игре на фортепиано в школе близлежащего поселка Малта, поет и параллельно учится игре на органе. Целеустремленный юноша уже какое-то время интересовался игрой на органе. Через знакомых нашел преподавателя, и вот уже два года, как играет в местной католической церкви на богослужениях и в обычные дни.

Юный музыкант принимает участие в различных фестивалях и конкурсах. Надо сказать, не безуспешно — Каспарс не раз получал награды, в том числе и за границей. Получая за призовые места награды или премиальные, он старательно складывал их, и наконец, купил для Кауганской церкви цифровой орган!

«Орган — грандиозный инструмент», - говорит юный органист, показывая приобретение, в котором 45 регистров. Если бы с таким количеством регистров был орган с трубами, то он не поместился бы на традиционном месте для «короля инструментов» — балконе небольшой церкви. А этот - компактный и в то же время, достойно звучащий. Между ним и старым органом церкви — большая разница. У «старичка» всего лишь 4 регистра.

Учительница музыки местной средней школы Марута Чударе восхищена музыкальностью и целеустремленностью Каспарса.

Она говорит: «Не могу представить другого человека, который будучи ребенком, копил бы заработанные деньги, чтобы купить орган!». Педагог отмечает, что его голос сравнила бы с голосом ангела. А самого — искренне преданным музыке и Богу.

Школьная учительница Велта Подвинска говорит о том, что у Каспарса есть чувство ответственности и желание порадовать не только близких, но своих одноклассников, учителей и учеников. Она не стесняется назвать его школьником с большой буквы.

А директор музыкальной школы, где учится будущий органист, Нормундс Штекелс вспоминает, что когда мальчик пришел в первый класс, это уже была маленькая звездочка с пылким желанием учиться музыке.