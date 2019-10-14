В России обвинили Беларусь в предательстве

Инцидент с задержанием в Минске по запросу США россиянки Анны Богачевой, находящейся под американскими санкциями, демонстрирует предательство со стороны Беларуси, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

По словам Водолацкого, в России никому не понятно, почему Беларусь ведет себя таким образом. Он заверил, что этой ситуацией вскоре займутся соответствующие структуры. «Анна Богачева должна быть отпущена», — подчеркнул российский парламентарий.

О задержании Богачевой в Минске стало известно ранее, во вторник. Эту информацию подтвердили в МИД РФ; член Общественной палаты Александр Малькевич уточнил, что женщину задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года, пишет Интерфакс.