Суда Мубариза Мансимова уходят в России с молотка

Торги были признаны несостоявшимися. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Суда ростовской компании «Палмали», которая является дочерней структурой Palmali Group бизнесмена Мубариза Мансимова, не смогли распродать за 6,4 миллиарда рублей (72 миллиона долларов), сообщают российские СМИ.

Напомним, на торги выставили 51 единицу морского транспорта. Одним лотом с молотка планировалось пустить пять катеров, 46 нефтеналивных судов и барже-буксирных составов. Аукцион должен был пройти 7 октября. Однако заявок на участие в торгах не поступило.

«Палмали» признали банкротом в ноябре 2018 года. Несостоятельной компанию требовал признать Сбербанк. Сообщалось, что компания задолжала финансовой организации около 13 миллиардов.

ООО «Палмали» было зарегистрировано в 2000 году. Основной для компании являлась деятельность морского грузового транспорта.