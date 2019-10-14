Атамбаева отказались отпустить под домашний арест

Суд Бишкека не удовлетворил ходатайство защиты экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева об изменении ему меры пресечения на домашний арест, сказал журналистам его адвокат Сергей Слесарев.

"Атамбаев не должен находиться в СИЗО, я просил изменить ему меру пресечения на домашний арест, но суд отказал в удовлетворении ходатайства", - сказал Слесарев, пишет Интерфакс.

Адвокат отметил, что намерен ходатайствовать также о рассекречивании некоторых сведений и прекращении уголовного дела в отношении Атамбаева по незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева.