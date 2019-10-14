Москва подтвердила переговоры Дамаска и курдов на российской базе

Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев подтвердил, что представители официального Дамаска и курдов провели переговоры на российской базе в Хмеймиме.

«Да, информация есть такая, что на Хмеймиме проводились переговоры между курдами и центральным правительством, но пока мы не знаем конкретных результатов этих переговоров. Но, тем не менее, переговоры проходили», – сказал Лаврентьев, передает ТАСС.

Он отметил, что операция Турции подтолкнула курдов к переговорам с сирийскими властями.