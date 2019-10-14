Ильхам Алиев вручил Нурсултану Назарбаеву орден фото
В рамках VII Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил первому президенту Республики Казахстан, почетному председателю Совета сотрудничества тюркоязычных государств Нурсултану Назарбаеву "Высший орден тюркского мира".
Отметим, что накануне заседания Тюрксого совета Нурсултан Назарбаев встретился с президентами Азербайджана и Киргизии - Ильхамом Алиевым и Сооронбаем Жээнбековым.
В ходе встреч было подтверждено намерение развивать сотрудничество и углублять интеграцию тюркских государств.