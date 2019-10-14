В Азербайджане ежегодно 400 человек совершают самоубийство
«В Азербайджане ежегодно до 400 человек совершают самоубийство. А в мире каждые 40 секунд один человек совершает суицид», - сказал ректор Азербайджанского медицинского университета Герай Герайбейли на конференции «Психическое здоровье: медицинский и общественно обоснованный подход к профилактике самоубийств», посвященной Всемирному дню психического здоровья.
В мероприятии приняли участие глава аппарата Минздрава Надир Зейналов, директор Центра общественного здравоохранения и реформ Гахраман Хагвердиев, глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманджи, глава представительства UNİCEF Эдвард Карвардин, профессора из Турции и главы государственных медицинских учреждений.
«Среди совершивших суицид в Азербайджане есть дети, молодежь и старики. Причины самоубийств самые разные. Основное внимание следует уделять профилактике, определению и устранению факторов, служащих причиной для совершения самоубийств», - сказал Герай Герайбейли.
Он отметил, что в условиях распространения современных технологий, в целях защиты их психического спокойствия следует оградить детей от вредоносной информации. Помимо этого, следует исключить насилие в отношении детей в семье и вне семьи. Для работодателей важно также улучшать психическое здоровье сотрудников, уменьшать стресс и напряжение, рано обнаруживать сотрудников с проблемами психического здоровья и помогать им.
Руководитель аппарата Минздрава Надир Зейналов подчеркнул, что здоровье человека складывается из двух частей: «Первое – это его психическое сематическое здоровье, а второе – его ментальное здоровье. Психическое здоровье складывается из многих факторов: социального благосостояния человека, его проблем и т.д. В свою очередь, психическое здоровье влияет на поведение людей в обществе, их взаимодействие с другими людьми и в целом на взаимоотношения всех людей. В связи с этим государство уделяет большое внимание психическому здоровью общества в нашей стране».
Глава Центра общественного здравоохранения и реформ Гахраман Хагвердиев в своем выступлении заявил, что согласно опросу, который проводился на протяжении трех лет, один из четверых детей на протяжение двух недель и более испытывал грусть и безнадежность. Примерно 5% детей становились свидетелями конфликтов и насилия.
«32% детей как минимум один раз вступают в конфликт со сверстниками, 14% наших респондентов, пользуясь интернетом, грубо общается с другими и унижает их. Это называется кибербуллингом. Согласно исследованиям, 8% детей задумывались над совершением самоубийства. И хотя эта цифра на фоне показателей других стран не столь высока, но она вынуждает нас задуматься над проблемой», - сказал директор центра.
Он отметил, что забота о психическом здоровье должна начинаться с раннего детства ребенка.
Главный психиатр Азербайджана Теймур Гафаров сказал, что число самоубийств в Азербайджане вдвое меньше по сравнению с мировыми показателями.
«Но это не значит, что данная проблема не значима для нас. Должны быть приняты меры по предотвращению этого. В первую очередь обязанность ложится на работников здравоохранения и психологов. Но это очень сложный процесс, и потому обязанности ложатся и на других членов общества. Около 80 процентов самоубийц своей смертью как бы оставляют сообщение окружающим, зачем они это сделали, что их подвигло на это. Если мы будем более внимательны к ним, то сможем значительно уменьшить количество таких смертей», - добавил врач.
Директор «Азербайджанской детской горячей линии» Кямаля Ашумова рассказала участникам конференции о звонках на эту линию.
«Количество звонков на линию увеличилось. В основном звонки связаны с социально опасными ситуациями, психологическим насилием над детьми, безразличием. В этом году 7 детей, не достигших совершеннолетия, предприняли попытки самоубийства», - сказала Кямаля Ашумова.
По ее словам, с прошлой недели в Азербайджане начала действовать единственная Детская горячая линия (116-111) Европейской телекоммуникационной сети: «Телефонная служба активна. Ежегодно на горячую линию поступает 2 500-3 500 звонков. Согласно статистике, отмеченной до октября этого года, число поступивших звонков составило 3 460. По мере осуществления мероприятий по повышению осведомленности, статистика растет, так как технологии совершенствуются, растет осведомленность и увеличивается количество вызовов».