В Азербайджане ежегодно 400 человек совершают самоубийство

«В Азербайджане ежегодно до 400 человек совершают самоубийство. А в мире каждые 40 секунд один человек совершает суицид», - сказал ректор Азербайджанского медицинского университета Герай Герайбейли на конференции «Психическое здоровье: медицинский и общественно обоснованный подход к профилактике самоубийств», посвященной Всемирному дню психического здоровья.

В мероприятии приняли участие глава аппарата Минздрава Надир Зейналов, директор Центра общественного здравоохранения и реформ Гахраман Хагвердиев, глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманджи, глава представительства UNİCEF Эдвард Карвардин, профессора из Турции и главы государственных медицинских учреждений.

«Среди совершивших суицид в Азербайджане есть дети, молодежь и старики. Причины самоубийств самые разные. Основное внимание следует уделять профилактике, определению и устранению факторов, служащих причиной для совершения самоубийств», - сказал Герай Герайбейли.

Он отметил, что в условиях распространения современных технологий, в целях защиты их психического спокойствия следует оградить детей от вредоносной информации. Помимо этого, следует исключить насилие в отношении детей в семье и вне семьи. Для работодателей важно также улучшать психическое здоровье сотрудников, уменьшать стресс и напряжение, рано обнаруживать сотрудников с проблемами психического здоровья и помогать им.

Руководитель аппарата Минздрава Надир Зейналов подчеркнул, что здоровье человека складывается из двух частей: «Первое – это его психическое сематическое здоровье, а второе – его ментальное здоровье. Психическое здоровье складывается из многих факторов: социального благосостояния человека, его проблем и т.д. В свою очередь, психическое здоровье влияет на поведение людей в обществе, их взаимодействие с другими людьми и в целом на взаимоотношения всех людей. В связи с этим государство уделяет большое внимание психическому здоровью общества в нашей стране».

Глава Центра общественного здравоохранения и реформ Гахраман Хагвердиев в своем выступлении заявил, что согласно опросу, который проводился на протяжении трех лет, один из четверых детей на протяжение двух недель и более испытывал грусть и безнадежность. Примерно 5% детей становились свидетелями конфликтов и насилия.