Министерство образования запустило новую социальную кампанию против буллинга под хэштегом #MənimləDanış. Цель кампании привлечь внимание родителей, руководителей школ и широкой общественности к данной проблеме.

В видео-ролике, подготовленном Министерством, показан яркий пример того, как безразличие со стороны окружающих, в том числе родителей, приводит к замыканию и психологическим проблемам детей. Поэтому министерство призывает широкую общественность больше уделять внимания детям, общаться с ними, ведь увидеть глазами мы можем только лишь наружную сторону, а для того, чтобы понять, что творится на душе у ребенка – необходимо его выслушать.

Напомним, что 13 мая 2019 года министр образования Джейхун Байрамов утвердил «План действий по дополнительным мерам по созданию благоприятной среды обучения и развития в общеобразовательных учреждениях». Этот план предусматривает ряд задач по обеспечению здоровой духовной и психологической обстановки в общеобразовательных учреждениях, а также по улучшению отношений между школой и семьей и защиты учащихся от любого физического и психологического насилия. Наряду с этим с мая была открыта новая горячая линия (146-2) для оперативного предоставления министерству информации об экстренных случаях принятия превентивных мер на основе анализа.