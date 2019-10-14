15 октября министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии пункта управления самой современной многофункциональной Радиолокационной станции (РЛС) ВВС, предназначенной для усиления контроля над воздушным пространством страны и своевременного обнаружения воздушных целей, сообщает пресс-служба Минобороны.

Министр обороны поинтересовался тактико-техническими характеристиками оборудования и технических средств, установленных на пункте управления РЛС. Министру было доложено, что построенная здесь инфраструктура создала широкие условия для своевременного и точного выполнения боевых задач. РЛС может использоваться как в стационарном, так и, в зависимости от тактических условий, мобильном порядке.

Было сообщено, что данная РЛС испанского производства, отвечающая стандартам НАТО, также состоит на вооружении армий стран-членов Альянса.

В ходе демонстрации технических возможностей РЛС было отмечено, что радиолокационные средства обеспечивают обнаружение, определение параметров полета и сопровождение таких аэродинамических объектов, как самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.

Затем министр обороны осмотрел здание штаба, солдатскую казарму, столовую, продовольственный склад, медпункт, прачечную, котельную, служебные и административные помещения, а также другие сооружения и оборудование, расположенные на территории с соответствующей инфраструктурой.

Было доложено, что созданные здесь условия послужат более качественному и эффективному выполнению личным составом задач и заданий, стоящих перед воинской частью.