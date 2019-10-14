В Украине уточнили планы по вступлению в НАТО и ЕС

Кабинет министров Украины намерен за пять лет достичь соответствия страны критериям вступления в НАТО и Евросоюз. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает УНИАН.

По его словам, речь идет только о готовности Киева вести переговоры о вступлении, поскольку окончательное решение будет зависеть от НАТО и ЕС. Вице-премьер также отметил, что правительство системно работает над тем, чтобы страна продолжала двигаться путем европейской и евроатлантической интеграции.

Кулеба также заявил, что следующим шагом после введения безвизового режима будет «интегрированное управление границей» с ЕС. По его словам, оно позволит обеспечить свободу передвижения товаров и услуг. Инициатива предусматривает введение европейских стандартов на границе, а также создание дополнительных возможностей для передвижения граждан, сказал Кулеба.