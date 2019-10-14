Никола Юрчевич: «Судья лишил нас ничьей, а Хорватию - выхода на Евро»
Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Никола Юрчевич заявил, что сильно огорчен ошибочным решением голландского судьи Денниса Хиглера, не засчитавшего на последних минутах матча правильный гол нашей команды в ворота Венгрии (0:1).
Хорватский тренер расстроен не только потому, что арбитр лишил сборную Азербайджана одного очка, но и потому, что тем самым подарил два балла венграм, а это, в свою очередь, помешало сборной Хорватии досрочно пробиться на чемпионат Европы-2020. И теперь может случиться так, что хорватам понадобится помощь сборной Азербайджана.
«Мы будем биться до последнего в ноябрьских матчах с Уэльсом и Словакией, - цитирует Юрчевича хорватское издание 24sata. — Это позорное решение судей сильно ударило по нам. Венгрия играла лучше. Я с этим не спорю, но мы забили гол. В конце концов, эта ничья гарантировала бы Хорватии выход на Евро-2020.
После матча рефери заявил мне, что он уверен в своей правоте, но через полчаса подошел ко мне и сказал: «Я посмотрел видеоповтор, я ошибся, извините, это моя ошибка». Ну, эта ошибка стоила нам одного очка, а Хорватии досрочного попадания в финальную стадию».
Хорватское СМИ отмечает также, что их сборная уже могла бы праздновать попадание на чемпионат Европы, если бы выиграла в Баку у Азербайджана. Сентябрьская игра, как известно, завершилась вничью 1:1. 16 ноября Хорватия будет играть дома со Словакией. В этой игре хорватов даже устроит ничья. А вот в случае неожиданного домашнего поражения хорватские надежды будут связаны с командой Николы Юрчевича. Чтобы сборная Азербайджана в последнем туре не уступила на выезде Словакии.
«Мы будем бороться до последнего, что и делаем весь отборочный турнир, - продолжает Юрчевич. – Шансов у нас уже нет, но сделаем все, что от нас зависит. Но я не думаю, что Хорватии понадобится наша помощь. У хорватов проблем не будет. Это лучшая команда группы и должна все решить в игре со Словакией. Хорватия займет 1-е место».
Турнирное положение в группе «E» перед двумя последними игровыми днями:
1. Хорватия – 14 очков (7 матчей)
2. Венгрия – 12 (7)
3. Словакия – 10 (6)
4. Уэльс – 8 (6)
5. Азербайджан – 1 (6).
16 ноября. Азербайджан – Уэльс, Хорватия – Словакия.
19 ноября. Уэльс – Венгрия, Словакия – Азербайджан.