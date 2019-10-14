Никола Юрчевич: «Судья лишил нас ничьей, а Хорватию - выхода на Евро»

Хорватский тренер расстроен не только потому, что арбитр лишил сборную Азербайджана одного очка, но и потому, что тем самым подарил два балла венграм, а это, в свою очередь, помешало сборной Хорватии досрочно пробиться на чемпионат Европы-2020. И теперь может случиться так, что хорватам понадобится помощь сборной Азербайджана.

«Мы будем биться до последнего в ноябрьских матчах с Уэльсом и Словакией, - цитирует Юрчевича хорватское издание 24sata. — Это позорное решение судей сильно ударило по нам. Венгрия играла лучше. Я с этим не спорю, но мы забили гол. В конце концов, эта ничья гарантировала бы Хорватии выход на Евро-2020.

После матча рефери заявил мне, что он уверен в своей правоте, но через полчаса подошел ко мне и сказал: «Я посмотрел видеоповтор, я ошибся, извините, это моя ошибка». Ну, эта ошибка стоила нам одного очка, а Хорватии досрочного попадания в финальную стадию».