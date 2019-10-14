Полиция пообещала пресечь незаконные митинги

«В соответствии с законодательством, любые не согласованные с Исполнительной властью города Баку политические акции или митинги будут пресекаться с нашей стороны», - заявил haqqin.az начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев.

Он подчеркнул, что проведение митингов, демонстраций, организация и проведение уличных шествий и пикетов определяются законом: «Полиция будет выполнять возложенные на нее обязанности для обеспечения правопорядка в столице в рамках законодательства».