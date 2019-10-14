Совбез ООН вновь обсудит турецкую операцию в Сирии

Через неделю после безрезультатного заседания по ситуации на севере Сирии Совет Безопасности (СБ) ООН сделает еще одну попытку 16 октября.

По данным источника в Совбезе, консультации 16 октября пройдут по инициативе стран ЕС — Бельгии, Германии, Британии, Франции и Польши. Запрос на прошлую встречу подавали эти же страны.

Страны Совбеза намерены обсудить военную операцию Турции на севере Сирии и согласовать ответные действия.

Отмечается, что обсуждение предполагается в рамках раздела «разное».

На заседании в прошлый четверг Совбез ООН не смог договориться о совместном заявлении по поводу военной операции Турции, во время обсуждения стороны сильно разошлись во мнениях. По данным турецкого агентства Anadolu, от предложенного другими странами заявления отказались США и РФ.