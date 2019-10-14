Власти Косово передумали вступать в Интерпол

Во время заседания в Чили во вторник Международная организация уголовной полиции (Интерпол) должна была рассмотреть заявку на вступление от непризнанного Косово.

Однако после череды отказов на этот раз обсуждение не состоялось вовсе — косовский премьер Рамуш Харадинай отозвал заявку на членство из-за разногласий с Сербией.

Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил агентству Tanjug, что соответствующая нота от Харадиная была доставлена в посольство Сербии в Париже около 15:00.

При этом официально власти Косово пока не комментировали свое решение.