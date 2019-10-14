Научного консультанта президента Казахстана осудили за госизмену

Отмечается, что приговор был вынесен еще 7 октября. Согласно решению, Сыроежкин будет отбывать наказание в виде десяти лет лишения свободы в учреждениях «максимальной безопасности». После этого ученого лишат гражданства Казахстана, выдворят из страны и запретят въезд на ее территорию сроком на пять лет.

В Казахстане алма-атинский суд вынес решение по делу казахского ученого Константина Сыроежкина, которого подозревают в государственной измене. Об этом пишет «Интерфакс».

Уголовное дело в отношении Сыроежкина возбуждено в январе 2019 года. В феврале его задержали, однако известно об этом стало только в мае, после того как коллеги ученого забили тревогу в связи с его исчезновением. Ученого подозревают в шпионаже и государственной измене. При этом какие-либо подробности оставались неизвестны, поскольку дело Сыроежкина было засекречено.

Между тем в июле газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники писала, что «Сыроежкин, возможно, передавал секретные документы Китаю в обмен на денежное вознаграждение». В материале также упоминалась реакция Пекина на задержание, согласно которой новость о работе Сыроежкина на Китай «высосана из пальца».

По неподтвержденной информации, Сыроежкин выступал в качестве главного научного консультанта докторской диссертации действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, которую тот защищал в 2001 году в Институте актуальных и международных проблем Дипломатической академии в Москве.