Выборы были досрочными, поскольку в июле в возрасте 92 лет умер действующий президент Аль-Баджи Гаида ас-Себси. Сенсацией стали результаты уже первого тура, прошедшего 15 сентября, когда среди фаворитов не оказалось известных политических фигур. За бортом гонки остались глава правительства Юсеф Шахед, министр обороны Абдель Керим аз-Збиди и кандидат от партии умеренных исламистов «Ан-Нахда» Абдель Фаттах Муру. Из 26 кандидатов наилучший результат показали профессор Каис Саид и медиамагнат Набиль Каруи, набравшие 18,4% и 15,6% голосов соответственно.

Страна, откуда началась «арабская весна», продолжает удивлять политическими экспериментами. В результате президентских выборов президентом стал человек, не имеющий отношения к властному истеблишменту. Характерно, что как раз между первым и вторым турами выборов пришло сообщение о кончине Зин аль-Абидина Бен Али – президента, который бежал из страны во время «жасминовой революции» 2011 года.

Зато во втором туре, который прошел в воскресенье, 61-летний независимый кандидат Каис Саид не оставил шансы 56-летнему бизнесмену, перед выборами создавшему партию «Сердце Туниса». Саид набрал более 72% голосов, в то время как за Каруи проголосовало 28%.

Нынешний президент – уважаемый авторитет в области конституционного права, привлекавшийся к написанию Устава Лиги арабских государств и новой тунисской Конституции. Профессор получил у избирателей прозвище «Робокоп» из-за специфической мимики и очень сдержанных манер. Как ни странно, тунисцам понравилась его манера изъясняться на литературном арабском языке, в то время как его оппонент в финальной паре по-простецки говорил на тунисском наречии.

У Набиля Каруи больших шансов не было. Перед самыми выборами он был арестован за финансовые махинации, и хотя это не помешало ему пробиться во второй тур, его манеры нувориша не понравились большинству тунисцев. Каруи называли «макаронником» за раздачу бесплатных продовольственных пакетов, сравнивали с Сильвио Берлускони, итальянским премьером-медиамагнатом, и Майклом Корлеоне – из-за сомнительных связей в криминальной среде и любви к шикарным костюмам.

То ли дело скромный профессор юриспруденции, который даже отказался от финансирования своей кампании за счет госбюджета и опирался в агитационной работе на добровольцев. Каис Саид придерживается строгих взглядов, выступает за смертную казнь для террористов, не приветствует равные права мужчин и женщин и призывает к уголовной ответственности за гомосексуальные связи. Интересно, что его поддержало подавляющее число тунисской молодежи – около 90% молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет проголосовало за Саида.

Полномочия президента в Тунисе относительно скромные, и, не имея своей партии, новоизбранный глава государства может оказаться в довольно изолированном положении. Он пользуется неформальной поддержкой партии умеренных исламистов «Ан-Нахда», у которой 52 из 217 депутатских мандатов по результатам состоявшихся 6 октября парламентских выборов. Этого, конечно, мало, чтобы претендовать на доминирующую политическую роль.

Между тем Тунис требует новых импульсов развития, в первую очередь экономического. Бедность – главный бич страны, единственной, кстати, которой удалось избежать разрушительного кризиса в результате «арабской весны». И то, что народ сделал ставку на неполитика, говорит о высокой степени разочарованности в традиционных партиях и политиках. Саиду доказывать, что люди с выбором не прогадали.