Долгожданные истребители для Азербайджана

Пакистан готовится экспортировать истребители JF-17 в 47 стран, включая и Азербайджан. Об этом сообщила пакистанская газета Daily Times.

Издание пишет, что истребители пакистано-китайского производства планируется продать в Азербайджан, Мьянму, Нигерию и Малайзию. Такие планы, в частности, были обсуждены на прошлой неделе во время визита министра обороны Пакистана в Пекин.

Нигерия уже обладает несколькими истребителями этой модели и выразила желание купить новую партию.

Переговоры о покупке Азербайджаном истребителей JF-17 идут уже давно. Ранее говорилось, что интерес нашей страны к этим самолетам заметно уменьшился. Однако в последнее время переговорный процесс был ускорен.