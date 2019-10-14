Фейк американских журналистов: учения США выдали за атаку турецкой армии в Сирии видео
Американский телеканал ABC выдал военные учения в США за атаку турецкой армии в Сирии.
🚨Propaganda Alert 🚨— Andy Swan (@AndySwan) October 14, 2019
When ABC is showing you “WAR FOOTAGE FROM SYRIA”, just know that what they are actually showing you is video footage from the Knob Creek Gun Range — about 20 minutes down the road from where I am in Louisville, KY.
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Зрители обвинили журналистов во лжи из-за трансляции видео "Бойня в Сирии". В материале говорилось, что это последние кадры с места событий, на которых "отчетливо видна атака турецкой армии". Однако на самом деле демонстрировались кадры, снятые в 2017 году на военном полигоне под Луисвиллем в штате Кентукки, передает РИА Новости.
ABC признал, что видео — фейк, и заявил, что "сожалеет об ошибке". Однако пользователи соцсетей отметили, что телеканал потерял доверие значительной части аудитории.
В свою очередь глава Белого дома Дональд Трамп раскритиковал телеканал за фейк о Сирии. "Большой скандал на ABC News — они были пойманы на использовании действительно ужасных поддельных кадров бомбардировок Турции в Сирии", — написал в Twitter Трамп.