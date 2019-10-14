Зрители обвинили журналистов во лжи из-за трансляции видео "Бойня в Сирии". В материале говорилось, что это последние кадры с места событий, на которых "отчетливо видна атака турецкой армии". Однако на самом деле демонстрировались кадры, снятые в 2017 году на военном полигоне под Луисвиллем в штате Кентукки, передает РИА Новости.

ABC признал, что видео — фейк, и заявил, что "сожалеет об ошибке". Однако пользователи соцсетей отметили, что телеканал потерял доверие значительной части аудитории.

В свою очередь глава Белого дома Дональд Трамп раскритиковал телеканал за фейк о Сирии. "Большой скандал на ABC News — они были пойманы на использовании действительно ужасных поддельных кадров бомбардировок Турции в Сирии", — написал в Twitter Трамп.