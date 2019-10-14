Путин сделал подарок принцу Абу-Даби

Белого кречета подарил наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайану президент России Владимир Путин, прибывший сегодня в ОАЭ с государственным визитом, сообщает ТАСС.

Принц Абу-Даби, в свою очередь, подарил российскому президенту макет дворца Каср аль-Хосн. В недавнем прошлом этот дворец был резиденцией главы ОАЭ, здание является самым древнем в Абу-Даби и находится на главной улице.

В ОАЭ Владимир Путин отправился из Саудовской Аравии. Находясь с государственным визитом в Эр-Рияде, глава российского государства подарил самку камчатского кречета по имени Альфа аравийскому королю Салману бен Абдель Азизу Аль Сауду.