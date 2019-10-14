Трамп: Граница с Мексикой важнее сирийско-турецкой

Защита американо-мексиканской границы для национальных интересов США приоритетнее, чем охрана сирийской территории, заявил президент США Дональд Трамп в Twitter.

Есть силы, которые ожидают от США, что они будут защищать границу Сирии и сирийских курдов. Однако за них отвечает «враг США» президент Башар Асад, отметил американский президент, пишет издание «Красная весна».

«Я бы предпочел сосредоточиться на нашей южной границе, которая является частью Соединенных Штатов Америки», — написал Трамп в своем сообщении, подчеркнув при этом, что благодаря строительству стены на южной границе с Мексикой, поток нелегальных мигрантов из Центральной и Латинской Америки значительно сократился.