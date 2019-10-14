Дутерте купил в Израиле самолет за $40 млн

Как пишет NEWSru.co.il, самолет должен быть поставлен заказчику в 2020 году. Базовая модель самолета, предназначенного для 12-15 пассажиров и перелетов на расстояния до 6,7 тысячи километров, стоит 25 миллионов долларов. Заказанный для Дутерте самолет обойдется Филиппинам в 40 миллионов долларов, что вызвало критику в адрес президента и обвинения в растрате.

В ответ на критику в Минобороны Филиппин заявили, что самолет будет использоваться в качестве летающего пункта командования и контроля для руководства страны, а не только для личных нужд президента.