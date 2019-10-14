Посольство Азербайджана в России направило в Министерство иностранных дел Российской Федерации ноту протеста, в которой выражается обеспокоенность азербайджанской стороны в связи с участием первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина в «форуме», организованном карабах скими сепаратистами в оккупированном Ханкенди. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на Посольство Азербайджана в России.

В ноте отмечается, что посольство просит российскую сторону выразить отношение к провокационным заявлениям открыто поддерживающего сепаратистов Константина Затулина в отношении суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также выступлениям, наносящим вред сотрудничеству на высоком уровне между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Посольство Азербайджана также просит выяснить, в каком статусе Затулин посетил оккупированные азербайджанские территории и с чьей стороны был профинансирован этот визит.

Кроме этого, в ноте подчеркивается, что российские власти должны дать соответствующую оценку заявлениям Константина Затулина, которые в корне противоречат официальной позиции России по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, искажают исторические факты и оправдывают оккупационную политику Армении. В связи с этим посольство просит МИД России принять необходимые меры.