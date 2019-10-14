Американские военные покидают север Сирии, но...
Военнослужащие США покинули сегодня свою базу в районе Телль-Бейдар на севере сирийской провинции Хасеке, сообщает SANA.
В понедельник большая группа военнослужащих США вылетела на военно-транспортном самолете в соседний Ирак с авиабазы в Рухейбе. Во вторник было объявлено, что силы возглавляемой Соединенными Штатами коалиции выведены из Манбиджа.
Представитель администрации США пояснил, что речь идет об уходе американских сил из северных районов Сирии. По его словам, вопрос о выводе американского контингента из района Эт-Танф на юге Сирии на повестке дня не стоит.
База в Эт-Танфе позволяет военным США контролировать шоссе Дамаск - Багдад. Неподалеку размещены формирования сирийской вооруженной оппозиции и находится лагерь беженцев Эр-Рукбан.