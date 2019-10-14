Киев поставил условие: распустить сепаратистские «ДНР» и «ЛНР»

Киев готов выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска так называемых «ДНР» и «ЛНР», а также отвода сил в Донбассе. Об этом сказала Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы, сообщает RT.

«Украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок "ДНР" и "ЛНР", полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины», — написала она в Facebook.

Олифер также отметила, что необходим вывод с территории Украины «вооруженных формирований иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы» ЦИК Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы и «выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями».