Европа хочет лишить Стамбул финала Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит призывы перенести место проведения финала Лиги чемпионов сезона-2019/20, который должен пройти в Стамбуле 30 мая 2020 года. Об этом заявил вице-президент УЕФА Микеле Ува.
"Мы будем работать в своей компетенции, уважая автономию и независимость спорта. Но, конечно, мы не можем заменить ООН, ЕС или США, дипломатов и политиков. Решения УЕФА будут приниматься после консультаций с руководством организации и президентом", - цитирует его Чемпионат.com со ссылкой на Tuttomercatoweb.
Многие эксперты и болельщики призывают УЕФА лишить Стамбул права проведения финального матча из-за начала военной операции Турции против террористических курдских группировок в Сирии.
11 октября состоялась встреча отборочного этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными Турции и Албании (1:0). После гола турецкие футболисты подбежали к трибунам и продемонстрировали воинское приветствие. 14 октября турецкие футболисты повторили воинское приветствие в матче отборочного этапа чемпионата Европы против сборной Франции (1:1). Жест игроков продемонстрировали также болельщики на гостевом фан-секторе. Позже появилась информация, что УЕФА может прибегнуть к дисциплинарным санкциям в отношении турецких футболистов, поскольку политические жесты запрещены правилами.