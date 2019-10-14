Ильхам Алиев собрал министров

При президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве прошло совещание, на котором были обсуждены социально-экономические итоги девяти месяцев 2019 года и проекты государственного и сводного бюджетов на 2020 год. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Президент Ильхам Алиев выступил на совещании. В ходе обсуждений выступили первый вице-президент Мехрибан Алиева, премьер-министр Али Асадов, помощник президента Азербайджана по вопросам экономической политики и промышленности Натиг Амиров, министр финансов Самир Шарифов, министр экономики Шахин Мустафаев, министр налогов Микаил Джаббаров, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, председатель правления Центрального банка Эльман Рустамов, исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Шахмар Мовсумов.