Армянский генерал: Пашинян готов к статусу автономии Карабаха в составе Азербайджана

Как пишут армянские СМИ, на проведенной в оккупированном Ханкенди пресс-конференции Виталий Баласанян заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в карабах ском вопросе проводит ту же политику, что и в свое время первый президент Левон Тер-Петросян.

По мнению Баласаняна, суть политики Пашиняна заключается в предоставлении Карабаху автономии в составе Азербайджана. Он также заверил присутствующих, что знает, о чем говорили Никол Пашинян и Ильхам Алиев в Душанбе в лифте в кулуарах саммита глав СНГ, пишет Sputnik Армения.

«У нас есть свои источники. Мы знаем, с кем встречался премьер, мы в курсе лифтовой дипломатии. Но обо всем этом мы не говорили по одной простой причине. Мы ждали, пока премьер представит то, о чем говорил с Алиевым», - заявил карабахский сепаратист.

Напомним, в сентябре 2018 года в Душанбе прошел саммит Содружества Независимых Государств с участием глав-государств, на котором также присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Телекамеры зафиксировали момент, когда Ильхам Алиев и Никол Пашинян поднялись вместе в одном лифте.